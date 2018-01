La Réunion : Christine Caluzio danse avec les baleines

Christine Caluzio est une professionnelle de la natation synchronisée. Avec son ancien professeur de sport et quelques photographes, elle plonge sur l'île de La Réunion et part à la rencontre des baleines. En nageant avec ces mastodontes des mers, la nageuse les invite à danser. Curieux, le baleineau suit ses mouvements.



