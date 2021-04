La Réunion : effervescence aux abords du volcan en éruption en dépit des restrictions sanitaires

"Afin d'éviter les regroupements propices à la propagation du virus et à l'apparition de chaînes de contamination [...], la pratique du camping et du bivouac est interdite à compter du 13 avril" sur toute l'île, a-t-il asséné dans un communiqué lundi soir. L'interdiction prend effet mardi soir et, selon une source proche de la préfecture les forces de l'ordre ont reçu des instructions pour multiplier les contrôles, alors que la circulation du virus reste active sur l'île. Selon les derniers chiffres communiqués par la préfecture, 917 nouveaux cas ont ainsi été détectés sur l'île entre 3 au 9 avril et 81 personnes étaient hospitalisées en unité Covid ce mardi tandis que 36 personnes se trouvaient en réanimation.