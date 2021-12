La Réunion : l'incendie d'un immeuble fait au moins cinq morts et plusieurs blessés

Un incendie d'une telle ampleur n'avait pas été enregistré depuis plusieurs décennies sur l'île. Au moins cinq personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi à Saint-Denis de La Réunion lorsqu'un immeuble appartenant à un bailleur social s'est embrasé.

"À ce stade, l'identité de ces personnes n'est pas déterminée", ont précisé le préfet de La Réunion Jacques Billant et la procureure de Saint-Denis Véronique Denizot dans un communiqué. Deux autres victimes sont en état d'urgence absolue, indique la préfecture, et 19 autres personnes sont en urgence relative. Parmi ces dernières, huit ont été hospitalisées, précisent la préfecture et le parquet. Parmi les cinq personnes décédées, on compte un enfant, selon la chaîne La 1ère.