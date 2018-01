La Réunion : la tempête tropicale Berguitta a fait des dégâts impressionnants

Après son passage sur l’Île Maurice, la tempête tropicale Berguitta a frappé La Réunion le jeudi 18 janvier 2018. Le Sud de l'île a été le plus touché. Dans cette région, les pluies diluviennes ont provoqué la disparition d'un homme emporté par la rivière. Les dégâts matériels sont également considérables. Une quarantaine de familles ont dû être évacuées en urgence.



