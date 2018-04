La Réunion : la tempête tropicale Fakir fait deux victimes

La tempête tropicale Fakir a frappé de plein fouet La Réunion. Les rues ont été inondées et de puissantes rafales de vent ont secoué l'île du nord au sud. 100 000 personnes ont été privées d'électricité pendant plusieurs heures et les pluies torrentielles ont causé des coulées de boue qui ont fait deux victimes. Après son passage, la tempête a laissé d'impressionnants dégâts et 40 000 foyers n'ont toujours pas de courant.



