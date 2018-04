La Réunion : le bilan de la tempête tropicale Fakir est lourd

La tempête tropicale Fakir a frappé l'île de La Réunion du nord au sud. En tout début de la matinée du mardi 24 avril, de fortes pluies et des rafales de vent de plus de 140km/h ont balayé l'ensemble du département. Les dégâts sont considérables. Près de 100 000 foyers sont privés d'électricité et deux personnes sont mortes emportées par une coulée de boue dans le sud de l'île. Du côté du réseau routier, la situation est également critique.



