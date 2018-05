La rhubarbe, c'est bon, c'est de saison !

La rhubarbe est très riche en vitamine C, ce qui explique sa couleur. Ce jour, Cyril nous montre comment la cuisiner. Pour un gaspacho à la rhubarbe et à la tomate, récupérer des restes de pain et les mélanger avec de l'huile et du vinaigre. Puis ajouter des tomates, de l'oignon, un peu d'ail et laisser reposer la préparation une nuit au réfrigérateur. Pendant ce temps, peler la rhubarbe, et la faire cuire dans de l'huile d'olive avec de l'oignon. Une fois compotée, la verser dans la préparation qui a reposé. Assaisonner, saler, poivrer, ajouter un peu de basilic et mixer le tout. On obtient ensuite un gaspacho frais et agréable. Découvrez également comme dessert, la recette de la tarte à la rhubarbe, en images.



Ce samedi 5 mai 2018, Cyril Rouquet, dans sa chronique "Plateau Gourmand", nous propose la rhubarbe. En gaspacho pour la version salée et en tarte comme dessert. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du samedi 5 mai 2018 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.