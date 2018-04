La rhubarbe, idéale pour concocter de délicieuses tartes

La saison des rhubarbes commence au mois d'avril et s'étale jusqu'au mois de juillet. Introduite en Europe par Marco Polo, cette plante se décline en plusieurs saveurs. Idéale pour fabriquer des compotes et des confitures, elle est également excellente pour une tarte. Mais pour cela, il est important de savoir choisir les bonnes bottes.



