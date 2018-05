La Rhune : une cure de jouvence estimée à 36 millions d'euros

En raison d'un fort taux de fréquentation de la Rhune, le Département des Pyrénées-Atlantiques souhaite faire des travaux d'aménagement. Il veut ainsi moderniser le site, le rendre plus ludique et plus pédagogique. Élargissement du parking et de la gare, rénovation et apparition de nouveaux trains, peut-être une passerelle panoramique et pourquoi pas la fibre en haut de la montagne. Des travaux estimés à 36 millions d'euros. Mais voilà, l'idée ne fait pas l'unanimité auprès des visiteurs, mais surtout des résidents. Beaucoup craignent une détérioration de l'aspect naturel et authentique du site, mais aussi une surfréquentation.



