La ruée vers les ruches

Monter sa propre ruche constitue aujourd'hui un geste écolo qui commence à intéresser beaucoup de personnes. Les abeilles sont les premières victimes des pesticides. On estime même que 30% de colonies disparaissent chaque année sur notre territoire. Alors, certains ont décidé de se former pour accueillir des pensionnaires dans leurs jardins.



