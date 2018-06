La Russie dans vos assiettes

De Sibérie à Saint-Pétersbourg, la Russie possède beaucoup de spécificités locales. Mais certains plats font l'unanime et sont considérés comme des plats nationaux. Ce jour, Cyril nous présente la recette du pirojki à la viande. Pour les faire, commencer par une pâte. Mélanger de la farine avec du beurre, un œuf et de la levure. Laisser reposer la pâte. Pendant ce temps, prendre des restes de viandes et les mixer. Une fois que la pâte a gonflé, l'étaler et découper des petits cercles. Rouler dedans les restes de viandes mixées et enfourner pendant 35 minutes. Ne pas oublier de badigeonner de jaune d’œuf pour la dorure. Retrouvez également en images, la recette du bœuf stroganoff.



Ce samedi 16 juin 2018, Cyril Rouquet, dans sa chronique "Plateau Gourmand", nous fait découvrir des recettes emblématiques de la Russie. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 16/06/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.