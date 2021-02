Saint-Valentin : comment déclarer sa flamme en plein Covid ?

Séduire avec un masque et en gardant ses distances, la pandémie a bouleversé les codes. Avec les bars et restaurants fermés, c'est sur une plage, près de chez eux que Sophie et Thierry se donnent rendez-vous pour la quatrième fois en un mois. Ils se sont rencontrés grâce à une agence matrimoniale. Malgré quelques rapprochements et des gestes barrière pas tout à fait respectées, ils gardent le masque pour faire connaissance. Alors, chacun s'observe autrement.