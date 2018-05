La saison estivale débute mal à Juan-les-Pins

Des établissements hôteliers sont en démolition à Juan-les-Pins, et ce, en plein début de saison estivale. Huit en sont concernés. Ils doivent être remplacés par des structures démontables en hiver. Le tribunal administratif a laissé jusqu'au 28 juin aux hôteliers malgré une demande de délai plus longue faite par ceux-ci. Une action déplorable selon les touristes de passage dans la région. Les nouveaux établissements n'ouvriront pas avant l'été 2019.



