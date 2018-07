La salariée de Tati s’était suicidée : son ex-directrice condamnée à un an de prison avec sursis pour harcèlement moral

Lors du procès, en juin dernier, trois lettres manuscrites de France Javelle, destinées à sa fille et son beau-fils, avaient été lues et révélé sa détresse. Elles avaient été retrouvées sur son lit, près d'un tract syndical de 2008 intitulé "Une scie pour diriger Tati Barbès" qui dénonçait la brutalité de la nouvelle directrice. Les lettres, elles, retraçaient 15 mois de souffrances et d'humiliations au travail. "Je suis tout et rien. On m'humilie. C'est une descente aux enfers chaque jour", racontait cette employée depuis 25 ans. Elle écrivait encore : "L'année 2011 a été très mauvaise. Le burn-out m'a détruite. Je ressens une fixation sur moi... J'ai tout perdu, mes repères, mes croyances".





Elle raconte les "humiliations" devant son équipe, quand elle est publiquement "rabrouée" ou quand arrive une livraison à la lingerie homme et qu'"on a prévenu la responsable du rayon et pas (elle)", pourtant sa supérieure hiérarchique directe - France Javelle, simple vendeuse à son entrée dans la société, avait gravi les échelons et était passée cadre en 2010. Elle écrit encore sa difficulté à assumer ce "costume" et la "forte hypocrisie" du poste. Elle maigrit, consulte un médecin qui lui prescrit des antidépresseurs, finit par solliciter les ressources humaines, qui ne lui répondent pas. Elle est "épuisée" par les successions d'ordres et de contre-ordres, ou quand Catherine C. "ment" en mettant en garde contre tout tract syndical contre elle.