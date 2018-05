La sarriette, une plante à multi-usage et facile à cultiver

N'ayant pas besoin d'eau pour pousser, la sarriette est une plante aromatique qui se contente du sol rocailleux du Vaucluse. Sa récolte se fait à la débroussailleuse en faisant attention à ne couper que sa partie verte. Grâce à ses huiles essentielles, la plante est reconnue pour ses vertus antiseptiques et digestives. En cuisine, elle se marie parfaitement au fromage de chèvre au lait cru et aux pois chiches.



