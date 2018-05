La sécurité va être renforcée dans les hôpitaux de Paris

Depuis plusieurs années, les établissements hospitaliers tentent de faire face aux incivilités et aux violences. En 2017, plus de 3 200 événements indésirables ont été enregistrés dans la quarantaine d'hôpitaux de Paris. Afin de lutter contre cette insécurité, le patron de l'AP-HP Martin Hirsch mise sur l'installation de 1 500 caméras de vidéosurveillance supplémentaires, pour un budget de 30 millions d'euros. Mais pour certains hospitaliers, cette mesure est qualifiée de déraisonnable. Quelles en sont les raisons ?



