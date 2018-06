La semaine de quatre jours permet-elle plus d'activités ludiques ?

A la rentrée, les deux-tiers des écoles appliqueront la semaine de quatre jours. A La Barre-en-Ouche, les élèves de l'école pilote expérimentent de nouvelles activités extrascolaires chaque mercredi depuis cinq mois. Bien qu'elles soient ludiques, leurs objectifs éducationnels sont bien concrets, mais pour leur application, il faudra aux collectivités plus d'engagement pour assurer la formation continue des animateurs. Elles pourront en percevoir des subventions.



