La semaine fériée se termine

Le soleil est au rendez-vous dans le village de Biscarosse, dans les Landes, en cette fin de semaine fériée. Le marché est animé et les produits de saison remplissent les étals. Les habitants se sentent enfin revivre après un long et rude hiver. Certains touristes viennent de loin pour profiter de la mer. Néanmoins, la pluie sera de retour dès le 12 mai sur une bonne partie du pays.



