La SNCF va mettre en place une opération spéciale durant la première épreuve du bac

La première épreuve du bac démarrera le 18 juin. Et face à la grève interminable des cheminots, les lycéens sont inquiets à Bordeaux. Pour les rassurer, la SNCF a annoncé qu'elle va remettre en service son dispositif "examen". Des centaines de gilets rouges en lien constant avec le rectorat seront ainsi déployés durant cette période.



