La SPA dans la tourmente : un colonel de gendarmerie élu pour ramener la paix

Emmanuel Macron adopte son chien, Nemo, dans un refuge de la SPA. Le bilan de Natacha Harry semble également plus que positif. Elle affirme notamment qu’en cinq ans de présidence, l’association a réalisé près de 50 000 adoptions d’animaux de plus que lors des cinq années précédentes. Le beau temps semble revenir dans les rangs de l’association. Et pourtant, les critiques à son égard deviennent de plus en plus vives. D’un côté, ceux qui défendent son mandat : elle a mené des combats forts, comme la lutte contre la corrida et les animaux de cirque. De l’autre, ceux qui voient en elle une femme narcissique tout droit sortie de la télé, pour qui l’image propre prévaut avant tout.





Fracture qui émerge lorsqu’éclate le scandale des euthanasies dans un refuge. A Hermeray, dans les Yvelines, la directrice Céline Ravenet est licenciée après avoir été accusée d’avoir pratiqué des euthanasies "de façon non justifiée". Elle aurait médicalement tué environ dix chiens, en cinq ans, sans suivre la procédure obligatoire, qu’elle juge inadaptée dans le cas d’animaux dangereux. Mais encore une fois, la principale concernée pense que l’affaire des euthanasies n’est qu’une excuse. Elle dit payer pour ce qu'elle appelle "l’affaire Nemo". Dans Le Parisien, elle témoigne avoir été victime "d’harcèlement" après avoir trouvé un chien pour Emmanuel et Brigitte Macron. Selon elle, Natacha Harry ne supportait pas qu’une directrice d'un petit refuge soit la nouvelle icône médiatique de la SPA elle aurait donc tout fait pour l'écarter.