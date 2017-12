La station de Gérardmer, une destination prisée pour les vacances

C'est l'une des destinations phares en cette fin d'année. Après Bruxelles et Londres, les Français se ruent dans les Vosges, à Gérardmer. La petite station de ski a tout pour plaire : une neige abondante, un cadre familial et des prix défiant toute concurrence. La perle des Vosges séduit même au-delà de l'Hexagone, la clientèle étrangère représentant un quart de ses skieurs.



