La technologie du QR code a-t-elle vraiment été créée par le Mossad ?

Cette réunion a pris des allures de "All-Star Game des désinformateurs du web", tels que l'ont qualifié des observateurs. Elle a en effet réuni des personnalités très actives depuis le début de l'épidémie et devenues des figures reconnues au sein de la complosphère francophone. Outre Francis Lalanne, on retrouvait ainsi de multiples intervenants épinglés au cours des derniers mois pour avoir propagé des fake news autour de l'épidémie. Nombre d'entre eux ont d'ailleurs vu leurs comptes sur les réseaux sociaux suspendus pour cette raison, à l'instar de Silvano Trotta. L'avocat et fondateur de l'association Réaction 19, Carlo Alberto Brusa, a, lui aussi, répondu présent. Durant l'une de ses interventions, il a assuré que le QR code présent sur les pass sanitaires était "une création du Mossad", les services de renseignement israéliens. Une affirmation totalement farfelue puisque son origine remonte à 1994 au Japon.

Le QR code avait pour mission "de lire les codes rapidement, essentiellement pour un usage commercial", a rappelé l'ingénieur. Pour le concevoir, il a indiqué s'être inspiré d'un jeu de plateau très populaire en Asie, le go. Ses pions noirs et blancs rappellent ainsi le code tel qu'il apparaît désormais sur les pass sanitaires. Si cette technologie, qui était utilisée à l'origine uniquement par une entreprise, a pu se développer au début des années 2000, elle le doit à son passage sous une licence libre en 1999, permettant à tout un chacun de se l'approprier.

La démocratisation du QR code a pris quelques années. Pour que le grand public s'en empare, il a en effet fallu qu'émergent les smartphones et que leur usage se généralise. Au départ, il était nécessaire de télécharger un application pour scanner et lire le contenu des codes, avant que ce processus ne soit rendu plus facile au fil des années. Apple, suivi d'autres constructeurs, a automatisé la détection des QR codes par le biais des appareils photos sur les smartphones. Plus besoin dès lors d'une application spécifique.

Populaire en Asie, cette technologie n'a jamais vraiment réussi à s'imposer en Europe. C'est à la faveur de la crise sanitaire que son usage s'est répandu. Plus besoin notamment de carte au format papier dans les restaurant ou à la table des bars : un scan suffit pour se voir redirigé vers le site de l'établissement. Aujourd'hui, le pass sanitaire s'appuie lui aussi sur ces codes-barres améliorés. Une solution technique rendue possible grâce à l'ingéniosité d'un salarié japonais, qui n'a jamais impliqué de près ou de loin le Mossad.