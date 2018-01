La tempête Eleanor a perturbé tous les moyens de transport

Arrivée sur la France dans la nuit de mardi à mercredi, la tempête Eleanor occasionne des dégâts dans plusieurs régions. Des arbres sont tombés sur les routes et sur les voies ferrées, perturbant le trafic. Retour en images sur les régions les plus touchées.



