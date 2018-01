La tempête Eleanor a soumis les côtes de la Manche à rude épreuve

Vingt-quatre heures sont passées après le passage de la tempête Eleanor, l'heure est désormais au constat des dégâts. Sur les côtes, les vents puissants et les coefficients de marée encore très forts ont fait céder plusieurs digues. En Normandie et dans le Nord, des sacs de sable ont été installés pour tenter de bloquer la montée des eaux mais plusieurs maisons ont tout de même été inondées.



