La tomate en folie

Ce jour, Cyril nous présente la recette de la tarte tatin, tomates colorées. Pour commencer, prendre les tomates et en couper le chapeau. Puis, les vider de leurs graines et les remplir de moutarde. Garnir ensuite une moule à tarte avec du miel. Bien disposer les tomates garnies et couvrir avec une pâte brisée. Enfourner pendant 45 minutes et c'est prêt. À découvrir également en images, la tomate en dessert sucré, avec la recette du bavarois tomate fraise. Et comment faire un délicieux ketchup.



Ce dimanche 3 juin 2018, Cyril Rouquet, dans sa chronique "Plateau Gourmand", nous fait découvrir les différentes variétés de tomates et les recettes qu'on peut réaliser avec. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 03/06/2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.