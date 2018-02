La Vendée a été secouée par un séisme

La Vendée est une des principales zones sismiques de niveau trois en France. Un séisme d'une magnitude de 4,8 sur l'échelle de Richter l'a frappée ce lundi 12 février à 4h09 du matin. Les habitants ont été réveillés par un grand bruit, mais aucun dégât majeur n'a été déploré. La commune de Saint-Hilaire-de-Voust, se trouvant à la frontière des Deux-Sèvres et de la Vendée, a été l'épicentre du tremblement de terre.



