La vie d'un port de plaisance

Les ports de plaisance sont en pleine activité en période de vacance. Partout, sur les côtes, les bateaux prennent le large au service des passagers et touristes. Une occasion de vous montrer comment fonctionne une capitainerie. C'est cette dernière qui gère l'ensemble des trafics de navires.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.