La vie des habitants de Brétigny-sur-Orge est bouleversée par la neige

A Brétigny-sur-Orge, en Essonne, les habitants se sont levés très tôt pour se rendre au travail. Mais arrivés à la gare c'est la désillusion. Les retards s'affichent pour toutes les destinations. Infirmier, aide-soignante ou moniteur scolaire sont tous dans le même bateau et sont condamnés à patienter. Les transports scolaires ont été annulés ce 7 février 2018 et beaucoup d'écoles également ont été fermées. La commune espère que la situation va s'améliorer dans les heures qui viennent.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/02/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.