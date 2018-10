VIDÉO - Lâchage d'ours dans les Pyrénées : les arguments des opposants

Réintroduire de la diversité génétique dans les Pyrénées. C’est la raison pour laquelle deux jeunes ourses ont été lâchées, jeudi 4 et vendredi 5 octorbe, par hélicoptère, à la satisfaction des ONG. Dans le camp des "anti", en revanche, on fait mauvaise mine. Et on promet de tout faire pour se débarrasser de ces animaux.





Éleveurs, bergers et opposants font état d'"une incompatibilité avec le pastoralisme, une atteinte au développement de la région et à sa sécurité ainsi qu’une action inutile et coûteuse". Pour eux, la présence des bêtes n'est pas compatible avec l'élevage car il impose une présence permanente auprès des bêtes pour éviter un accrochage.