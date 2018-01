Lactalis a ouvert un compte Twitter pour répondre en direct au reportage de "Cash Investigation"

L'émission d'enquête montre également que le vice-président du tribunal de commerce de Laval, c'est-à-dire la seule juridiction à même de contraindre légalement Lactalis à publier ses comptes, n'est ni plus ni moins qu'un haut-cadre de l'entreprise... Ce qui n'empêche pas ce dernier d'assurer qu'il continue d'agir en "toute indépendance et impartialité". Des accusations auxquelles le groupe a répondu dans plusieurs tweets : "Les Tribunaux de commerce sont composés pour partie de chefs d'entreprise. Il n'y a donc rien d'anormal à ce qu'un cadre du groupe en soit membre." Et d'ajouter que, de toute façon, le groupe n'a jamais refusé que les comptes soient déposés, simplement qu'ils soient publiés.