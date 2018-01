Lactalis : chômage partiel pour 250 salariés de l'usine de Craon

"Pour les 250 salariés pour qui on a demandé le chômage partiel, on essaye au maximum de les maintenir dans l’activité et dans de bonnes conditions. On a environ 70 salariés qui acceptent des missions sur d’autres sites, des missions temporaires, et qui sont défrayées. Nous faisons en sorte que tout cela se passe dans les meilleures conditions. Nous avons tout fait pour que les salariés ne soient pas perdants, nous avons complété l’indemnisation pour que les salaires soient maintenus à 100%" a-t-il également développé.