Lactalis : des "centaines de plaintes" contre la société déposées dans toute la France

Après le scandale sanitaire, une bataille judiciaire s'ouvre entre Lactalis et les familles concernées par le scandale du lait contaminé aux salmonelles. L'association des familles qui s'est constituée peu après la mise au jour du scandale vient effet de faire savoir que des centaines de familles avaient porté plainte dans toute la France. Et le mouvement n'en serait qu'à ses débuts . "Plusieurs centaines [d'autres familles] souhaitent porter plainte, et le feront dans les jours à venir" après avoir acheté les lots de lait ayant fait l'objet de rappel, a expliqué Quentin Guillemain, le président de l'association des familles. .





En date du 9 janvier, les autorités de santé ont recensé en France 35 nourrissons atteints de salmonellose et ayant consommé un lait ou un produit d'alimentation infantile de l'usine Lactalis incriminée. En tout, dix-huit nourrissons ont été hospitalisés, mais tous sont sortis de l'hôpital, indique une source à l'AFP. Fin décembre, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour "blessures involontaires", "mise en danger de la vie d'autrui", "tromperie aggravée par le danger pour la santé humaine" et "inexécution d'une procédure de retrait ou de rappel d'un produit" préjudiciable à la santé