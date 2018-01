Lactalis : "Il ne faut pas en faire une affaire politique"

De son côté, sur France Info, le délégué général de La République En Marche et secrétaire d'Etat aux Relations avec le Parlement, Christophe Castaner, a également réagi à cette défaillance des grandes surfaces. "Je ne me satisfais pas des excuses de tel ou tel acteur, distributeur, de Lactalis. Ce qui compte c'est d'avoir un système qui marche, qui fait que, quand il y a une alerte, la totalité des moyens sont mis en oeuvre pour empêcher la diffusion quelque boîte que ce soit" a-t-il déclaré, ajoutant qu'il fallait "très clairement mettre tous les opérateurs autour de la table, pour faire en sorte qu'on ait le système le plus efficace possible".