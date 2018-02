VIDÉO - Lactalis : le PDG sort du silence et reconnaît une possible contamination entre 2005 et 2017

Emmanuel Besnier sort du silence. Quelques semaines après le scandale qui a touché la société Lactalis et la contamination de 35 bébés, le PDG de la société s’exprime pour la première fois clairement dans les colonnes des Echos. De façon plutôt transparente, il explique d’abord quelles ont été les origines de la contamination des laits infantiles. "On sait aujourd'hui que nous avons libéré des salmonelles Agona en réalisant des travaux sur les sols et les cloisons de la tour de séchage numéro 1. Malgré le confinement des espaces en travaux, elle s'est disséminée dans l'environnement. Elle a contaminé des équipements amovibles qui servent à produire des petites séries de lait infantile."