Lactalis : sept questions pour comprendre l'affaire du lait contaminé

Dans un premier temps seuls quelques lots avaient été rappelés. Mais conjointement au signalement de nouveaux cas le 10 décembre, le gouvernement, en l'occurrence Bercy, chargé notamment de la Répression des fraudes et du suivi des produits infantiles, avait annoncé un retrait massif de lots de lait. Onze jours plus tard, Lactalis procédait au rappel de l'ensemble de ses laits et autres produits infantiles produits dans cette usine depuis février. Ce retrait concerne des produits de marque Picot (poudres et céréales infantiles), Milumel (poudres et céréales infantiles) et Taranis (mélange d'acides aminés en poudre destinés au traitement de pathologies), précisait la firme.





Voici, pour rappel, la liste des produits concernés.