Lagny-sur-Marne affronte péniblement la neige après l'inondation

Il y a trois semaines, la Marne a débordé de son lit, causant quinze jours d'inondations. Plus de 100 foyers sont privés de chauffage. Aggravant la situation, de nouvelles chutes de neige ont transformé l'eau en plaque de glace et ce, malgré la décrue. Le froid qui s'est abattu sur Lagny a déclenché l'alerte orange. Découragés, beaucoup ont dû quitter leurs maisons pour se loger à l'hôtel.



