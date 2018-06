Laïcité : l'enquête qui choque

La laïcité est en péril dans les écoles. C'est ce que révèle une enquête dévoilée par le Comité national d'action laïque (CNAL). Cette étude a été menée auprès de 650 enseignants, qui sont en première ligne face aux problématiques de la laïcité. Six sur dix d'entre eux estiment alors que cette laïcité est en danger et que dans trois cas sur dix, ils s'auto-censurent au moment d'enseigner le principe de laïcité. Alors, quel est précisément le contenu de ce rapport ? Et quels enseignements en tirer ?



