Laïcité : "un enseignant sur deux déclare s’être déjà autocensuré", relève Jean-Pierre Obin

Un an après l’assassinat de Samuel Paty par un terroriste devant son collège de Conflans-Sainte-Honorine, l’Education nationale se souvient. Invité de LCI ce vendredi 15 octobre, Jean-Pierre Obin est ancien inspecteur général de l’Education nationale, et fut chargé d’une mission sur la formation des professeurs sur la laïcité à l’école. Il revient sur ce drame et notamment sur les conséquences déjà visibles au sein du corps enseignant. "Chacun se souvient du moment où il a appris cette terrible nouvelle et qui laissera une trace très durable parmi les profs, et en particulier les profs d’histoire géo."

Un événement qui va avoir une incidence sur la manière d’enseigner, et visiblement sur le phénomène d’autocensure : "Dans l’immédiat, outre les témoignages de certains enseignants et en particulier ceux du collège de Conflans-Sainte-Honorine, un sondage de l’institut Jean Jaurès et de l’IFOP montre que le nombre d’enseignants, qui se sont déjà autocensurés par craintes d’incidents avec des élèves sur des questions religieuses, a fait un bond de 12 points entre avant et après l’attentat. Et atteint maintenant un enseignant sur deux, qui déclare s’être déjà autocensuré".

Selon Jean-Pierre Obin, cette tendance est même accentuée chez les professeurs les plus jeunes. Par exemple, 78% des moins de 30 ans disent dans ce même sondage s’être déjà censurés face à des propos d’élèves. "Plus la carrière est courte, plus on s’est déjà auto-censuré."