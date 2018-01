Lait contaminé Lactalis : on fait le point sur le retrait des produits incriminés dans les enseignes françaises

Le Parisien, encore, révèle ce mercredi 10 janvier que Auchan a vendu 52 boîtes de lait incriminé, ces dernières ayant été écoulées dans 28 magasins français, hypermarchés et supermarchés. Et un responsable d'évoquer auprès du quotidien "un problème de livraison", des boîtes concernées par le rappel ayant été livrées après le scandale.





Dans un communiqué, l'entreprise avoir "lancé un audit approfondi de la situation" qui a montré que" 52 produits supplémentaires ont échappé à la vigilance de nos équipes et ont été vendus". Des erreurs "ont été décelées à partir d’une livraison par le fournisseur de produits non conformes, livraison postérieure aux opérations de retrait exécutées précédemment par les équipes d’Auchan Retail France dans ses magasins". Auchan Retail France se dit "consterné et présente ses excuses", indiquant que les derniers clients concernés "sont en train d'être identifiées et contactés". Auchan met à disposition son numéro "service consommateur" pour toutes les questions éventuelles des acheteurs : 03 59 30 59 30.