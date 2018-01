Lait infantile contaminé aux salmonelles : Le Canard enchaîné affirme que Lactalis savait depuis des mois

L’affaire pourrait bien devenir un boulet pour Lactalis. Dans la tourmente depuis le début du mois de décembre et trois annonces successives de rappels de produits infantiles potentiellement contaminés par des salmonelles, le géant mondial du lait se retrouve lourdement mis en cause ce mercredi pour sa gestion des événements. Et pour cause : Le Canard enchaîné affirme dans son édition du 3 janvier que l’entreprise était au courant depuis le mois d’août (au moins) de la contamination de son usine de production de Craon, en Mayenne.





Selon l’hebdomadaire, qui pointe par ailleurs une apparente défaillance d’agents de l’Etat passés à côté d’une quelconque détection lors d’un contrôle de routine en septembre, le groupe laitier est même allé jusqu’à cacher aux autorités des relevés internes effectués au mois d’août et de novembre montrant, eux, la présence de bactéries dans ses installations. Un manquement autorisé puisque les fabricants n’ont pas l’obligation de communiquer leurs résultats.