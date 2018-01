Lait infantile contaminé : tout comprendre aux ratés dans le rappel des produits Lactalis

Elle s’est faite par à-coups. Le 2 décembre, la Direction générale de la santé (DGS) annonce le retrait et le rappel de douze lots de laits infantiles. La décision fait suite à la découverte de la contamination par des salmonelles d’une vingtaine d’enfants âgés de moins de 6 mois. Huit jours plus tard, le 10 décembre, considérant que les mesures prises par Lactalis ne sont pas suffisantes, Bercy étend largement le retrait, comme le lui permet l'article L221-5 du Code de la consommation en cas de "danger grave ou immédiat". La liste des produits concernés s'allonge considérablement : plus de 600 lots sont rappelés et interdits à la consommation ou à l’exportation. La veille, un autre arrêté de la préfecture de Mayenne – qui ne sera publié que le 29 décembre – ordonne, lui, l’arrêt des activités de l’usine de Craon.





Le 21 décembre, à l’initiative de l’entreprise, 720 nouveaux lots sont ajoutés, ce qui représente l’ensemble des produits infantiles et nutritionnels "fabriqués ou conditionnés" sur le site depuis le 15 février 2017. "Cette procédure a concerné un nombre important de produits", indique la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). "Ce sont des millions de boîtes de produits infantiles, commercialisées dans des dizaines de milliers de points de vente en France et dans une soixantaine de pays, qui ont dû être rappelées."