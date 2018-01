Lait infantile contaminé : la liste des produits Lactalis rappelés et donc interdits à la vente

"Une affaire grave" et des "défaillances". C'est en ces termes durs que Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, a qualifié les agissements de Lactalis mais aussi de la grande la grande distribution dans la (mauvaise) gestion de ce qu'il convient désormais d'appeler le scandale sanitaire du lait contaminé. Car les responsabilités du producteur et des distributeurs est désormais engagée dans leur incapacité à avoir su protéger les consommateurs face à cette contamination à la salmonelle de produits destinés aux nourrissons. Les salmonelloses provoquant des intoxications alimentaires allant de la gastro-entérite bénigne à des infections plus graves.