Lait infantile contaminé : Macron prévient que "si des sanctions doivent être prises, elles seront prises"

Après Leclerc mardi, plusieurs grands distributeurs ont annoncé mercredi chacun à leur tour avoir vendu des produits contenant du lait contaminé chez Lactalis et issus de lots rappelés par le gouvernement le 21 décembre dernier. De son côté, la Répression des fraudes a indiqué avoir procéder à plus de 2.500 contrôles partout en France pour vérifier que les produits avaient bien été retirés des rayons et des stocks.





Face à l'ampleur de la polémique, Emmanuel Macron est monté lui-même au créneau jeudi à la mi-journée. Il a assuré que "des sanctions" seraient "prises" s'il s'avérait que "des pratiques inacceptables" avaient été commises. "Oui, l'Etat français est en mesure d'assurer la sécurité alimentaire", a en outre indiqué le chef de l'Etat.