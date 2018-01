Lait infantile contaminé : "Plus aucune boîte produite dans l'usine de Craon ne doit être vendue", annonce Bruno Le Maire

Ainsi, au sortir d'un entretien - que l'on imagine volontiers musclé, Bruno Le Maire ayant notamment demandé "plus de transparence" au PDG de Lactalis Emmanuel Besnier - avec la direction du premier groupe laitier et fromager mondial, le ministre de l'Economie et des Finances a précisé les mesures fortes qu'il comptait mettre immédiatement en place. Et tout en redisant qu'il n'était "pas certain" que des produits incriminés ne soient pas toujours présents dans les rayons des magasins ou des pharmacies, le ministre a ordonné que "plus aucune boîte de lait bébé produite dans l'usine de Craon ne doit être vendue". Et, ce, quelle que soit la date de fabrication de ces laits infantiles.