Latteinte du niveau critique de crue de la Seine semble inévitable

Ce 23 janvier 2018 au matin, l'eau de la Seine a atteint 4m84, on est encore loin du niveau de juin 2016 mais l'épisode de crue n'est pas encore terminé. Ceux qui vivent sur des péniches préparent leur bateau si jamais le niveau de la flotte continue de grimper. Les badauds, quant à eux, ne semblent pas trop inquiets. Pourtant, d'ici le 26 janvier 2018, l'eau devrait atteindre le pic maximal de 6m10 comme en 2016.



