Le 20H vous répond : vos questions sur la réouverture des terrasses

Que se passe-t-il s'il se met à pleuvoir pendant le service ?

C'est la question qui obsède les restaurateurs et leurs clients... Car malheureusement, il n'est pas possible d'aller se réfugier à l'intérieur et finir son assiette au chaud pour le moment, du moins pas avant le 9 juin.

Certains exploitants seront donc tentés d'installer des barnums sur le trottoir pour garder leurs clients au sec. En ont-ils le droit ?

OUI ET NON > Tout dépend de la municipalité. C'est elle qui fixe les règles en matière d'occupation du domaine public. Elle peut exiger par exemple qu'une terrasse soit démontable et entièrement rangée à la fermeture. Dans ce cas, on voit mal un restaurateur tout ranger chaque soir après son service.