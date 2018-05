Le bac se rapproche et les révisions s'intensifient

Le baccalauréat approche et près de 700 000 candidats sont déjà en pleine révision. Dans le Finistère, les rayons spécialisés des librairies proposant les Annales et les Fiches Bac sont très sollicités. D'autres élèves choisissent les cours particuliers ou encore le travail en collectif pour éclaircir certains points du programme mais également pour s'entraider en cas de difficulté. Les épreuves débuteront le 18 juin prochain.



