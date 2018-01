Le Brexit va-t-il permettre aux migrants de quitter Calais pour le Royaume-Uni ?

Ironie du sort, alors que de nombreux Britanniques ont voté pour le Brexit afin que leur pays durcisse sa politique migratoire, c'est l'inverse qui pourrait se produire. Du moins, c'est l'intention du gouvernement français. Samedi dernier, Gérard Collomb affichait ainsi sa volonté de voir le Royaume-Uni accueillir davantage de mineurs isolés venus de Calais et davantage de migrants qui relèvent de la réunification familiale. Une requête qui semblait impensable avant le Brexit.





Comment compte-t-il s'y prendre ? Dans une interview au Parisien, le ministre de l'Intérieur affirme qu'il souhaite "aboutir à un protocole additionnel" aux accords du Touquet, qui régissent la frontière franco-britannique. Il évoque ainsi "des mesures concrètes de prise en charge d’un certain nombre de coûts par les Britanniques, ainsi que d’un plus grand nombre de personnes, au titre de l’accueil des réfugiés et des mineurs non accompagnés."