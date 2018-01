Le café de Spycker renaît grâce à SOS Villages

Il y a quatre ans de cela à Spycker, le seul café du village avait été déserté. Le maire, ne se résignant pas à cette fermeture, a lancé un appel sur le site de SOS Villages en 2015. Un après, Stéphane Poundal répond à son annonce et reprend le commerce. En 2017, après quelques travaux, le café a fait peau neuve pour le bonheur des 1 800 habitants. En plus du bar, on peut se restaurer et acheter les journaux. Et grâce à cette réouverture, cinq emplois ont pu être créés.



