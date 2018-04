Le chômage a légèrement baissé au premier trimestre 2018

L'Hexagone compte officiellement 3 435 900 chômeurs de catégorie A, c'est-à-dire sans aucun emploi. C'est une légère baisse de 1% par rapport à fin 2017. Mais le taux de chômage dans la catégorie B et C, ainsi que les chômeurs de longue durée ont augmenté. Ces derniers représentent près d'un chômeur sur deux. La France reste donc parmi les pays d'Europe qui sont les plus touchés par le chômage.



